اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل سقطت من قطار خلال محاولتها الهبوط بمنشأة القناطر

الأحد، 28 فبراير 2021 04:22 م
مصرع ربة منزل سقطت من قطار خلال محاولتها الهبوط بمنشأة القناطر ضحية حادث قطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها من قطار بمنشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، بمحطة قطار في منشأة القناطر. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن الضحية ربة منزل، خلال محاولتها النزول من القطار عقب تحركه، اختل توازنها وسقطت، مما أسفر عن إصابتها بالرأس، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها. تم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.


حادث قطار

مصرع ربة منزل

منشأة القناطر

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة