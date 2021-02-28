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مصادر: إعادة ترشيح السفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا بالجامعة العربية

الأحد، 28 فبراير 2021 11:46 م
مصادر: إعادة ترشيح السفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا بالجامعة العربية السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، إن هناك عددا من الدول العربية تدعم التجديد للسفير حسام زكى أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية، عقب اتخاذ قرار بإعادة ترشيحه للمنصب.

وأكدت المصادر أن "زكى" يحظى بقبول واسع داخل الجامعة وموافقة من أغلب المندوبيات، فى ضوء جهوده الدبلوماسية وما ساهم به منذ توليه منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية منذ 2016، فى دعم العمل العربى المشترك، وإثراء عمل الأمانة وتعزيز أنشطتها الرامية إلى تنفيذ السياسات التى يضعها القادة العرب.

 

 

 


الجامعة العربية

السفير حسام زكى

وزارة الخارجية

وزراء الخارجية العرب

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