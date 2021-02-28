مصادرة 154 شيشة وضبط مصنعين بسكويت بدون ترخيص بالحيرة

البحيرة- ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة برئاسة كامل علي غطاس حملة ليلية مفاجئة بنطاق المدينة و قري (أريمون - كوم النصر - أبوهواش - الصالحية الشرقية - قرية الكشك التابعة لقرية ديروط) ،حيث أسفرت الحملة عن إعدام 154 شيشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التشديد علي تكثيف الحملات والمرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات لمتابعة الإلتزام بتنفيذ جميع القرارات الاحترازية والخاصة بمواعيد الغلق واشتراطات التشغيل وتطبيق المعايير الوقائية.

وذلك في إطار تنفيذ كافة القرارات والإجراءات الوقائية وتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات للوقوف على إلتزام عمل المقاهي بتطبيق الإجراءات ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصه لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع و منتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بناحية كفر الدوار وهيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة أسفرت عن :-

ضبط أحدمصانع البسكويت بدون ترخيص وضبط 14400 باكو بسكويت منتج نهائي، ضبط 6000عبوة عصير مجهولة المصدر داخل أحد مخازن المواد الغذائية، ضبط 15200عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع والأحجام غير مدون عليها أي بيانات أو تواريخ انتاج وصلاحية، ضبط أحد مصانع البسكويت بدون ترخيص والتحفظ على 15600باكو بسكويت من المنتجات النهائية، ضبط 1850لترعصير بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل ثلاجة حفظ.

التحفظ على 5200كجم من الأسماك مجهولة المصدر داخل أحد الثلاجات ،ضبط 2000عبوة زبادي مجهولة المصدر بدون أي بيانات، ضبط أحد الثلاجات لعدم أمساك سجل حركة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل نفذت إدارة تموين أبو حمص بحملة مكبرة أسفرت عن :-

* تحرير 11تقرير مخابز ( 5تقارير انتاج خبز ناقص الوزن بأوزان تتراوح ما بين 18جرام,8جرام - 5تقارير خبز غير مطابق للمواصفات وتقرير توقف بدون اذن)

* ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بكمية قدرها 740كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الادمى .

* ضبط كميه من المبيدات بكمية قدرها 10 كراتين فى كل كرتونه24 عبوه بإجمالى كمية قدرها 240عبوه بدون فواتير ،وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .