مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات مارس

كتب ــ مدحت وهبة

أعلنت الحكومة مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، للاستعداد لصرف مقررات تموين شهر مارس المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

وكانت الشركات الحكومية قد انتهت من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر فبراير الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

وتقوم الحكومة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تقوم الشركات الحكومية حاليا بإنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .