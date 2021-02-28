مديرية الصحة بالسويس تستهدف تطعيم 118119 طفلا ضد مرض شلل الأطفال

السويس - سيد نون

تفقد الدكتور رضا فكرى، وكيل مديرية الصحة والسكان بالسويس، والدكتور آسر البنا مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، أول أيام حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن حتى 5 سنوات فى عدد الوحدات الصحية فى مختلف أحياء المحافظة الخمسة.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الفتاح، وكيل الصحة والسكان فى السويس، إن المستهدف تطعيم 118119 طفلا خلال الحملة والتى بدأت اليوم وتنتهى يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن الحملة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

وأضاف عبد الفتاح، أن هناك 266 فريقا متحركا و38 ثابتا على مستوى أحياء السويس الخمسة، لافتا إلى أن الفرق المتحركة حتى الساعة الثامنة مساء.

وتابع عبد الفتاح، أن مكاتب الصحة التى تستقبل التطعيم فى حى السويس مكتب صحة السويس والأربعين مكتب السادات والقلعة والمثلث وجمعية الموشى والعبور والهاويس، وفى حى فيصل وحدة الجبلايات بحى عتاقة وحدة عرب المعمل.