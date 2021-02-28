محافظ مطروح يتابع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال .. صور وفيديو

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق الحملة القومية، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، اليوم الأحد، والتى تستمر لمدة 4 أيام حتى 3 مارس المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتفقد محافظ مطروح، يرافقه الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة، والدكتور شريف كامل مدير الطب الوقائي، أعمال الحملة بمستشفى الأطفال ووحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح، والوحدة الصحية بمنطقة الكيلو 7، مع التيسير على السيدات فى تطعيم أطفالهن، وتوفير كافة سبل الراحة، مع الالتزام بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضد فيروس كورونا، وارتداء الكمامة الطبية حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تستهدف جميع الأطفال، المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة، بإجمالى 122 ألف و108 أطفال فى مطروح، وأن جميع التطعيمات يتم إعطائها لهم بالمجان، من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك، من بينها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك، يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين.

وأكد محافظ مطروح، على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات، وإزالة المعوقات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة، والوصول لكافة الأطفال المستهدفين، والحفاظ على مصر خالية تماماً من مرض شلل الأطفال.



اللواء خالد شعيب يوجه بتسهيل عمل فرق تطعيم الاطفال



انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بمطروح



جانب من متابعة محافظ مطروح لحملة تطعيم الاطفال