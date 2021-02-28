محافظ مطروح يتابع الخدمات بالمحافظة ويوجه بتنفيذ الأعمال.. صور

مطروح – حسن مشالي

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية، لمتابعة تنفيذ الأعمال والاستماع لمطالب المواطنين، على اليوم الأحد، بسرعة تكثيف أعمال تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح، مع توجيه المعدات اللازمة للإسراع فى تمهيد وتسوية الجزيرة الوسطى، وإزالة كافة المخلفات والأتربة على جانبى الطريق.

ووجه محافظ مطروح، بتكثيف أعمال رصف الطريق الموازى للسكة الحديد، بمدخل منطقة الكيلو7 ، والجارى أعمال الرصف به حاليا، مع إزالة التعديات على الطريق، كمحور مرورى ييسر حركة المواصلات بالمنطقة، ودراسة استغلال الشارع المقابل فى اتجاه مساكن الأرامل والمطلقات، للعمل على استغلاله بالشكل الأمثل لصالح أبناء المحافظة.

كما تفقد " شعيب " أعمال تمهيد وتسوية الحارة البطيئة، بالطريق الدولى الساحلى، فى الاتجاهين وذلك تمهيدا لرصفها، فى إطار أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة، مع تيسير الحركة المرورية، كما وجه لمديرية الإسكان بالرفع المساحى لأرض مخازن الشئون الصحية المواجهة لمحطة السكة الحديد، وعمل المقايسات والرسومات اللازمة لمقترح إنشاء مبنى إدارى للشئون الصحية.

كما شدد محافظ مطروح، على منع إلقاء أية قمامة فى قطعة الأرض المواجهة لمبنى رعاية الطفولة والأمومة، موجها لمجلس المدينة بمتابعة نظافتها أولا بأول، وعمل محاضر لأى شخص مخالف، حفاظا على الصحة العامة.



اللواء خالد شعيب يستمع لمطالب الاهالي



جانب من اعمال تمهيد ورصف الطرق بمطروح



جولة محافظ مطروح لمتابعة تنفيذ المشروعات



محافظ مطروح يتابع تمهيد ورصف الطرق