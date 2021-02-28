اليوم السابع
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محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر ويحرر 10 محاضر مخالفة

الأحد، 28 فبراير 2021 11:02 ص
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر ويحرر 10 محاضر مخالفة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها المحافظ مساء أمس السبت، بحضور كل من خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وضباط شرطة المرافق وإدارة الإشغالات، وذلك لتطهير شوارع مدينة شبين القناطر من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص حيث تم تحرير 10 محاضر مخالفة.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وأكد المحافظ، أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة والأكشاك المخالفة، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

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شبين القناطر

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فيروس كورونا

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