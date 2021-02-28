محافظ القليوبية خلال تفقد امتحانات ثانية ثانوى: جهود مكثفة لحل المشكلات التقنية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لجان الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة بدأها بمدرسة ابن خلدون ببنها، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، ومدرسة بنها الميكانيكية العسكرية، رافقه خلالها سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وشهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى بالقليوبية، اليوم الأحد، مشكلات تقنية مما تسبب فى عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على الدخول إلى منصة الامتحان.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الصناعى الامتحان فى مادة الدراسات والأمن الصناعي، رافقه خلالها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية.

وطمأن المحافظ الطلاب الذين يواجهون مشاكل وصعوبات فى الدخول على منصة الإمتحان الخاص بالصف الثانى الثانوي أنه لا داعي للقلق، موضحا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لحل جميع مشكلات منظومة الإنترنت بالمدارس، مشيرًا إلى أن وقت الامتحان يحسب بداية من دخول الطالب المنصة، وبدء الإجابة على الأسئلة وليس مرتبطا بوقت معين.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد، وارتداء الطلاب للكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وحسن تهوية لجان الامتحانات.

امتحانات الشهادة الابتدائية



جانب من الجولة



متابعة امتحانات المدارس اليوم



متابعة حل مشاكل السيرفر



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية يتفقد سيرا الامتحانات