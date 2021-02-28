محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة بزفتى".. تعرف عليها

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم عدد المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة زفتى، حيث تابع المحافظ الانتهاء من تبطين ترعة الدمنهورية بقرية الغريب مركز زفتى، بطول 2500 متر، بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والمهندس عادل عبد القادر مدير مديرية الرى بالغربية.

وفى استجابةً سريعة لمطالب الأهالي، تفقد محافظ الغربية عدداً من المشروعات المتوقفة بقرية الغريب، حيث تفقد مجمع الألبان ومجمع الخدمات المتوقفين منذ فترة طويلة، ووجه المحافظ بعمل مقايسة لتطويرهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقد قطع الأراضى غير المستغلة بالقرية والمقرر الاستفادة منها ضمن المبادرة، وفى إطار متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، تفقد المحافظ أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحى بقرية سنبو الكبرى بطول 20 كيلو متر داخل القرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سير الامتحانات بمدارس كشك الثانوية العسكرية، عثمان بن عفان، عمرو بن العاص.