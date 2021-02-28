محافظ الدقهلية: نسعى لعمل منطقة حرة.. ورئيس الاستثمار يكشف عن تسهيلات للمستثمرين

الدقهلية شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبحضور الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك استعدادا لبدء طرح المرحلة على المستثمرين وتشجيعهم على الإنتاج.

وأكد مختار أن المشروع يضاف إلى المشروعات الاستثمارية الضخمة بمحافظة الدقهلية، ويعد إضافة قوية للتنمية الاستثمارية والتى تعد هى عصب التنمية، والطريقة المثلى لخلق فرص عمل للشباب والمواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أن ذلك تماشيا مع رغبة القيادة السياسية فى فتح آفاق للعمل والاستثمار، مضيفا أن محافظة الدقهلية صاحبة حظ، حيث أن لدينا منطقتين استثماريتين بالمحافظة، وهى المنطقة الاستثمارية بجمصة، والتى تم تدشين المرحلة الرابعة منه منذ اسبوعين ،والمنكقة الاستثمارية بميت غمر والتى تشهد اليوم تدشين المرحلة الثانية.

وقال مختار: "نحن فى سبيلنا بالتعاون مع جميع الجهات لعمل منطقة حره بالدقهلية، ليكون هناك منطقتين استثمارية وحرة".

فيما أشار الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن هذه المنطقة بدأ العمل فيها منذ 2017 وتم تخصيصه للصناعات المعدنية والهندسية وتم فتحها أيضا للصناعات المتنوعة، وكنت جلست مع عدد من الأهالى وأشاروا إلى ارتفاع الأسعار داخل المنطقة ، وقمت بالاقتراح على مجلس الوزراء بعمل تسهيلات وحوافز للتشجيع وبالفعل تم الاستجابة.

وأوضح أن المنطقة تخضع لقانون هيئة الاستثمار وله مميزات ،حيث أن مجلس الإدارة للمنطقة هو من يقوم بإدارة المنطقة ، وانهاء كافة التراخيص إذ كانت تراخيص تشغيل أو غيرها ، وقمنا بطرح شركة نظافة وأمن للحفاظ على المنطقة والاستمرارية، مضيفا أن زملائنا بالهيئة سوف يتواجدون بصفة دائمة فى المنطقة لحل أى مشكلات أو عقبات بالمنطقة على الفور.

تدشين المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

تدشين المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

تدشين المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر