محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد اليوم اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وبحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة والعميد عماد سرحان، قائد مرور الإسماعيلية والمقدم محمد سليمان، رئيس مباحث المرور، وممثلى الهيئة العامة للطرق والنقل ونقيب السائقين ومدير مشروع المواقف ورئيس الجمعية العامة لنقل الركاب.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين لادارة مرور الإسماعيلية لعرضها على اللجنة العليا لحركة النقل والمرور برئاسة المحافظ، وصدق المحافظ بالموافقة على اثنين من الطلبات المقدمة التى تختص بإحلال 10سيارات إجرة طبقا للقانون مع الالتزام التام بالتشغيل بالغاز الطبيعى للسيارات الأجرة.

فيما تم إحالة طلبين بخصوص ترخيص أتوبيسات رحلات للدراسة بشكل وافى وإعادة عرضها على اللجنة، فيما تم رفض طلب اعادة ترخيص أتوبيس لإحدى الجمعيات لمخالفة قوانين المرور.

كما تم خلال الاجتماع عرض دراسة عن تراخيص أتوبيسات الرحلات ووجه المحافظ بدراستها قانونيا تمهيدا لإقرارها.

كما تم عرض الطلبات المقدمة من المواطنين لمشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس على اللجنة لمناقشتها، واتخذ المحافظ قرار برفض عدد خمس طلبات مقدمة لتغيير خطوط سير لمركبات أجرة لعدم الاخلال بالنظام العام لحركة النقل والمرور والتأثير على مصالح عامة المواطنين.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بسرعة الدراسة خلال أسبوع للطلب المقدم للجنه بتوفير قطعة أرض بمركز ومدينة أبوصوير لنقل الموقف بها، نظرًا لوجود الموقف الحالى على الأسفلت والطبان الترابي للطريق وهذا يشكل مصدر اساسى للحوادث. وكذلك تنفيذ مخالفة خط سير المركبات التى تحمل لوحات معدنية اجرة الإسماعيلية بشكل يومى بدلا من كل 48 ساعة.

وفى نهاية الاجتماع وجه محافظ بعودة الاتوبيس الذى كان يعمل بقرية أبو خليفة لنقل المواطنين من داخل القرية لموقف السرفيس الموجود خارج القرية مقابل 1 جنيه بدأ من الغد تيسيرا على المواطنين.