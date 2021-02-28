اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يؤكد على شراء أكبر سيارة إطفاء بالوطن العربى بارتفاع 46 مترا

الأحد، 28 فبراير 2021 04:27 م
محافظ الإسكندرية يؤكد على شراء أكبر سيارة إطفاء بالوطن العربى بارتفاع 46 مترا محافظ الاسكندرية يشاهد أكبر سيارة إطفاء
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات "اليوم العالمى للحماية المدنية"، للاحتفاء بالدور العظيم الذى تقوم به قوات الحماية المدينة فى الإسكندرية بمقر إدارة الحماية المدينة بمنطقة كوم الدكة، شارك فى فعاليات الاحتفال؛ اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، والعميد محمد الحلو، مدير إدارة الحماية المدينة بالإسكندرية. 

وأكد محافظ الإسكندرية على الدور الفعال الذى تقدمه الحماية المدينة فى العديد من الأحداث التى شهدتها محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعتبر تجسيدا رمزيا للتضحيات التى يقدمها رجال الحماية المدينة وتذكيرا ببطولاتهم الكبيرة، كما وجه الشريف الشكر لرجال الحماية المدينة ومديرية أمن الإسكندرية على كل ما يبذلوه من مجهودات، قائلا إن احتفالنا بـ"اليوم العالمى للحماية المدنية" هو أقل تقدير وتكريم نستطيع أن نقدمه إلى رجال الحماية المدنية البواسل، لما يقدمونه من جهد ملموس وملحوظ فى العمل تحت ظروف عصيبة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن؛ اصطفاف معدات الحماية المدينة، وتأكد من جاهزيتها وعملها بشكل فعال خلال وقوع أى حادث، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على شراء معدات جديدة ، من بينها أكبر سيارة فى الوطن العربى يمكنها أن تصل إلى ارتفاع 46 متر تقريباً ، ما يمكن رجال الحماية المدنية من الوصول إلى مبانى ذات ارتفاعات كبيرة، وإتمام عمليات الإنقاذ، مؤكدا أنه يجب أن تتوفر المساحة الكافية للمعدات لتقوم بعملها دون مواجهة أى صعوبات.

محافظ الاسكندرية يشاهد سيارات الاطفاء الجديدة (1)
محافظ الاسكندرية وقوات الحماية المدنية

 

محافظ الاسكندرية يشاهد سيارات الاطفاء الجديدة (2)
محافظ الاسكندرية يشاهد أكبر سيارة أطفاء بالوطن العربى 
 
محافظ الاسكندرية يشاهد سيارات الاطفاء الجديدة (3)
قوات الحماية المدنية أثناء تجربتها على سيارة الاطفاء

 

 


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