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محافظ الأقصر يكرم الطفل عبدالله حافظ القرآن بعد لقائه بـ"اليوم السابع"

الأحد، 28 فبراير 2021 05:18 م
محافظ الأقصر يكرم الطفل عبدالله حافظ القرآن بعد لقائه بـ"اليوم السابع" محافظ الأقصر يكرم الطالب عبد الله محمد
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الطالب عبد الله محمد محمود حافظ القرآن الكريم الذى لم يبلغ 14 عاما، وحفظ القرآن الكريم بالعشر قراءات، لتقديم خالص التقدير والثناء له ولأسرته على هذا المستوى المميز فى حفظ كتاب الله، وذلك بعد أن التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر به وعرض موهبته ونبوغه فى القراءة خلال الفترة الماضية.

وكرم المستشار مصطفى ألهم، الطفل الشيخ عبد الله محمد خلال لقائه بمكتبه، وقام بتقديم هدية له تقديراً لتفوقه ونبوغه فى حفظ كتاب الله، داعياً الله أن يمن عليه ويصبح من كبار رجال الدين والقرآن فى مصر عندما يكبر، وناشد أسرته بمواصلة دعمه بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة ليزداد علمه أكثر وأكثر وينفع الله به مصر والمصريين.

وكرم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، الطالب عبد الله محمد محمود حافظ القرآن الكريم، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن لتكريم المتفوقين.

والتقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع أصغر طفل بمحافظة الأقصر "عبد الله محمد" 13 سنة يحفظ كتاب الله منذ 5 سنوات، وأتم حفظه بالقراءات العشرة الصغرى، ويدرس متون الفقه وعلم الحديث، وذلك فى موهبة مميزة لأطفال الصعيد واستمراراً لسلسلة حفظة القرآن الكريم فى قرى ونجوع محافظة الأقصر.

وقال الطفل الشيخ عبد الله محمد محمود خليل، إنه يبلغ من العمر 13 سنة، وحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة من طريقى الشاطبية والدرة، وأتم حفظ القرآن الكريم فى عمر الـ8 سنوات، وحالياً يكمل طريقه فى حفظ الأحاديث النبوية والتفسير ومتون الفقه، كما يعكف يومياً على المراجعة الدائمة لما حفظه من القرآن ومتون الفقه.

ويضيف الشيخ عبد الله محمد لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب حفظ القرآن الكريم والمراجعة وحفظ الأحاديث ومتون الفقه، يعكف أيضاً على مذاكرة دروسه قبيل بدء الامتحانات خلال الأسابيع المقبلة، حيث أنه طالب فى الصف الثالث الإعدادى فى معهد المدامود الإعدادى الأزهرى، موضحاً أنه بدء حفظ القرآن الكريم بعمر 4 سنوات وشجعه والده ووالدته على ذلك، حتى أتم الحفظ كاملاً فى عمر 8 سنوات.


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