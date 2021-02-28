محافظ أسوان : 477 سرير جاهزين لإستقبال حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل

أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع مغلق بحضور مديرى الصحة والمنطقة الصناعية لإستعراض الموقف الحالى لآلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث تم التأكيد على جاهزية 11 مستشفى للعزل بطاقة 627 سرير منها 477 آسرة شاغرة جاهزة لإستقبال أى حالات جديدة .

والمتابعة الطبية من فرق الطب الوقائى لـ 143 حالة عزل منزلى بشكل منتظم وبتوقيتات محددة ، بالإضافة إلى تسجيل أى حالات جديدة على منظومة المبادرة الرئاسية الخاصة بالعزل المنزلى لسرعة التعامل معها.

فيما شهد الاجتماع أيضاً وضع منظومة متكاملة لتوفير أسطوانات الأكسجين وخاصة بعد قيام المحافظة بتوفير 500 أسطوانة لحالات العزل المنزلى وذلك من خلال الإتصال بخط الطوارئ رقم ( 2238442) التابع لمديرية الصحة ليتم تسليم الأسطوانة بعد دفع تأمين رمزى ، وهو الذى يتوازى مع وجود أكثر من مصدر للأكسجين بمستشفيات العزل سواء من المولدات أو الخزانات أو الأسطوانات الإحتياطية .