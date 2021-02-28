اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتوفير 500 أسطوانة أكسجين لحالات العزل المنزلى

محافظ أسوان : 477 سرير جاهزين لإستقبال حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل

الأحد، 28 فبراير 2021 05:16 م
محافظ أسوان : 477 سرير جاهزين لإستقبال حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع مغلق بحضور مديرى الصحة والمنطقة الصناعية لإستعراض الموقف الحالى لآلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث تم التأكيد على جاهزية 11 مستشفى للعزل بطاقة 627 سرير منها 477 آسرة شاغرة جاهزة لإستقبال أى حالات جديدة .

والمتابعة الطبية من فرق الطب الوقائى لـ  143 حالة عزل منزلى بشكل منتظم وبتوقيتات محددة ، بالإضافة إلى تسجيل أى حالات جديدة على منظومة المبادرة الرئاسية الخاصة بالعزل المنزلى لسرعة التعامل معها.

فيما شهد الاجتماع أيضاً وضع منظومة متكاملة لتوفير أسطوانات الأكسجين وخاصة بعد قيام المحافظة بتوفير 500 أسطوانة لحالات العزل المنزلى وذلك من خلال الإتصال بخط الطوارئ رقم ( 2238442) التابع لمديرية الصحة ليتم تسليم الأسطوانة بعد دفع تأمين رمزى ، وهو الذى يتوازى مع وجود أكثر من مصدر للأكسجين بمستشفيات العزل سواء من المولدات أو الخزانات أو الأسطوانات الإحتياطية .

 

 

 


محافظ أسوان

سرير

حالات كورونا

مستشفى للعزل

أسطوانة أكسجينن حالات العزل المنزلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة