محافظة مطروح توفر بوليصة تأمين خاصة للعمالة غير المنتظمة بقيمته 100 ألف جنيه

مطروح - حسن مشالى

يسلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قريبًا، وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، هدية الرئيس السيسى لهم، فى احتفالية تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بهذه المناسبة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، وتوفير كافة أوجه الرعاية وسبل الحماية لجميع فئات العمالة غير المنتظمة.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم توفير بوليصة تأمين خاصة لفئات العمالة غير المنتظمة، المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، من خلال إبرام تعاقد مع شركة مصر للتأمين، بمبلغ تعويضى قيمته 100 ألف جنيه، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم نتيجة حادث، إضافة إلى مصاريف علاج طبى للفرد بقيمة 10 آلاف جنيه، وتكاليف أجهزة طبية للفرد بقيمة 5000 جنيه، ومصاريف جنازة بقيمة 2000 جنيه، وذلك بتمويل من حسابات الرعاية الاجتماعية الصحية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للعمالة غير المنتظمة سارية اعتبارا من يناير 2021.

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود الدولة، لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة، وشمولهم بالحماية والرعاية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مبادرات لحماية تلك الفئة فى كافة نواحى حياتهم.