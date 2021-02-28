مجموعة إقليم الشرق الأدنى فى "الفاو" تختار العراق رئيسا لها

اختارت مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الأحد، العراق رئيسا لها لعام 2021.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية إن "مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، اختارت المندوب الدائم لجمهوريّة العراق لدى منظمات الأُمم المتحدة في روما السفيرة صفية طالب السهيل رئيساً للمجموعة لعام 2021".
مجموعة إقليم الشرق الأدنى فى "الفاو" تختار العراق رئيسا لهاالأحد، 28 فبراير 2021 09:01 م
الفاو - أرشيفية
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اختارت مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الأحد، العراق رئيسا لها لعام 2021.
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