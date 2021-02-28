مجلس مدينة الأقصر ينفذ قرار إزالة بروز مبنى سكنى في منطقة نجع الطينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمكن رجال المدينة بقيادة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمشاركة العميد محمد أبو عايد مأمور قسم شرطة بندر الأقصر، من تنفيذ قرار الإزالة رقم 35 لسنة 2018 الصادر من محكمة الأقصر الابتدائية (إدارة تنفيذ الأحكام)، وهو عبارة عن إزالة بروز موجودة على مدخل الطالب (المدعي) وفتح فتحات للتهوية على المدخل محل الدعوي بمنطقة الكرنك الجديدة - نجع الطينة - الزعورة الواقعة في نطاق حى شمال.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام رجال الحي بقيادة أحمد زين رئيس الحى وبمشاركة فرقة من أعضاء المتابعة الميدانية، بإزالة جزء من البروز بالدور الأول والثاني العلوي وفتح فتحات للتهوية للجار وفي حضور المدعي، والمدعي عليه أصر المدعي بإزالة البلاطة الخرسانية بعرض 80 سم وبطول حوالي 10.50 م ولكن قام المدعي عليه بتقديم طلب استشكال الي المحضر المختص بمحكمة الأقصر والمرافق لقوة التنفيذ ودفع الرسوم المقررة وتم تأجيل التنفيذ الباقي لحين البت في طلب الاستشكال من القاضي المختص.

وفى نفس السياق وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمحافظة على النظافة العامة بمدينة الأقصر، حيث تم رفع القمامة ودهان بلدورات وغسيل الأرصفة، وتنفيذ حملتي نظافة من بوابة المطار حتى الكوبري العلوى من الناحية اليمني واليسري بشارع المطار، وصيانة الأعمدة، كما تم تركيب كابل كهرباء بمنطقة الرى ورفع ونظافة مخلفات الإدارة العامة للنظافة والتجميل.

وفى حملة نظافة مكبرة في نطاق حى جنوب شملت شارع خالد بن الوليد وميدان مرحبا تم رفع العديد من تجمعات القمامة، وبمنطقة شمال تم التنسيق مع الوردية المسائية وعمل حملة تمشيطية ورش مياة ودهان البلدورات كما تم استكمال حملات النظافة وذلك برفع الأتربة والقمامة من جميع الحاويات بالمنطقة وتطهيرها، وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات ورفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين وغسل الأرصفة لإضفاء مظهر جمالي على الأحياء التابعة لمدينة الأقصر.



إزالة بروز مبنى سكني بمنطقة نجع الطينة (الزعورة) بالكرنك الجديدة



مجلس مدينة الأقصر ينفذ قرار إزالة بروز مبنى سكني بمنطقة نجع الطينة