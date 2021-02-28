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متحدث الحكومة الليبية: استضافة سرت لجلسة البرلمان الليبى سيكون تطورا إيجابيا

الأحد، 28 فبراير 2021 08:50 م
متحدث الحكومة الليبية: استضافة سرت لجلسة البرلمان الليبى سيكون تطورا إيجابيا عبد الحميد الدبيبه
كتب أحمد عرفة

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قال محمد حمودة المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، إننا نرحب بقرار لجنة 5 + 5 بتأمين سرت لاحتضان جلسة البرلمان الليبى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، أن استضافة سرت لجلسة البرلمان الليبى ستكون تطورا إيجابيا.

وتابع المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، أنه تم استكمال التشكيلة الحكومية وإبلاغ هيئة الرئاسة بتفاصيلها، موضحا أنه تم تجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع الليبى.

 

 


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