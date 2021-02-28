اليوم السابع
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مبادرة شباب مصر تعلن توعية 130 ألف مواطن فى 18 محافظة بالقضايا السكانية

الأحد، 28 فبراير 2021 08:00 ص
مبادرة شباب مصر تعلن توعية 130 ألف مواطن فى 18 محافظة بالقضايا السكانية زيادة سكانية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت مبادرة شباب مصر توعية 130 ألف مواطن في 18 محافظة على التكيف والتعامل مع المتغيرات التى فرضتها جائحة كورونا على ديناميكيات الأسرة المصرية ، حيث تم  توعيتهم  بطرق التربية الإيجابية والتعامل مع السلوكيات السلبية لدى الأطفال لتجنب العنف، ومعرفة الخدمات التي توفرها الدولة في حالة الاحتياج إليها، كما استغل الشباب هذه الفرصة لتوعية المواطنين بالقضايا السكانية.

وقام بالتوعية عدد من الشباب المتطوعين في مبادرة شباب مصر من المنظمات الطلابية لكليات الطب والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي.


جاء ذلك في إطار الدور الذي يقوم به المجلس القومي للسكان في دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن رفع الخصائص السكانية للأسرة المصرية جنبا إلى جنب مع السيطرة على النمو السكاني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية.

تأتي مبادرة شباب مصر تحت مظلة المجلس القومي للسكان وبدعم من هيئة اليونيسيف ضمن جهود الدولة لتفعيل دور الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين في جهود التنمية.

جدير بالذكر، أن المبادرة قد قامت بالوصول الى أكثر من مليون مواطن بالمحتوى التوعوي من خلال صفحات التواصل الاعلامي الخاصة بها.




 


القومى للسكان

مبادرة شباب مصر

العمل التطوعى

كورونا

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