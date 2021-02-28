ما هو تحليل الهيموجلوبين سى في الدم ومتى يطلبه الطبيب؟

كتبت فاطمة خليل

اختبار الهيموجلوبين C هو اختبار دم يستخدم لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض الهيموجلوبين C، وهو اضطراب في الدم ينتقل إليك من والديك ويتسبب المرض في احتواء خلايا الدم الحمراء على الهيموجلوبين C بدلاً من الهيموجلوبين A الموجود في معظم الأشخاص، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على هذا التحليل واستخداماته، وفقاً لموقع " Rochester".

في الدم، يشكل الهيموجلوبين C بلورات ويجعل خلايا الدم أقل مرونة هذا يتسبب في عدم تدفق الدم بشكل جيد يتسبب الهيموجلوبين C أيضًا في تكسر خلايا الدم الحمراء بسهولة أكبر ، ولا تعيش طويلاً كما ينبغي.

يسبب الهيموجلوبين سي شكلاً من أشكال فقر الدم الانحلالي، مثل فقر الدم المنجلي هذا يعني أن خلايا الدم الحمراء يتم تدميرها وإزالتها من مجرى الدم قبل انتهاء فترة حياتها الطبيعية يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الدم عن المعدل الطبيعي.

أهمية تحليل الهيموجلوبين سي



قد تحتاج إلى هذا الاختبار لأن معظم الولايات في الولايات المتحدة لديها فحص إلزامي لاضطرابات الهيموجلوبين من النوع المنجلي عند الأطفال حديثي الولادة، لذلك يعرف الكثير من الناس ما إذا كانوا مصابين بأحد هذه الأمراض ومع ذلك ، غالبًا ما لا تظهر أعراض لمرض الهيموجلوبين سي ، ولا يتم تشخيص بعض الأشخاص حتى سن الرشد.

قد تشمل أعراض هذا الاضطراب آلام المفاصل وحصى المرارة والأعراض المرتبطة بفقر الدم، مثل التعب وآلام العضلات والمفاصل وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل القلب الأخرى في هذه الحالات ، قد يقوم مقدم الرعاية الصحية باختبار المرض.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟



جنبًا إلى جنب مع تحليل الهيموجلوبين ، الذي يحدد نوع وكمية الهيموجلوبين في دمك ، قد يقوم مقدم الرعاية الصحية بإجراء اختبارات دم أخرى قد يشمل ذلك العد الكامل لخلايا الدم ، أو CBC ، واختبارات الحديد.

ماذا تعني نتائج الاختبار؟



قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى. قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما تعنيه نتائج الاختبار بالنسبة لك.

كيف يتم هذا الاختبار؟



يتم الاختبار بعينة من الدم تُستخدم إبرة لسحب الدم من وريد في ذراعك أو يدك.

ما الذي قد يؤثر على نتائج الاختبار الخاصة بي؟



في بعض الحالات ، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض الهيموجلوبين C أو كلاهما من مرض الهيموجلوبين C واضطراب دم آخر يسمى الثلاسيميا. في هذه الحالات ، قد تكون هناك حاجة لفحص الدم لكلا الوالدين للمساعدة في التشخيص.

كيف تستعد لهذا الاختبار؟



لست بحاجة للتحضير لهذا الاختبار تأكد من معرفة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بجميع الأدوية والأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها يشمل ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.