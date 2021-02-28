لندن: هجمات الحوثيين على مأرب تهدد حياة المدنيين

كتب أحمد عرفة

أدانت وزارة الخارجية البريطانية الهجمات الحوثية على كل من المملكة العربية السعودية ومدينة مأرب اليمنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن هجمات الحوثيين على السعودية ومأرب تهدد حياة المدنيين.

وفى وقت سابق قتل خمسة يمنيين بينهم أب واثنان من أولاده (ابن وبنت) وأصيبت ابنة أخرى ومدنيان، بقذيفة للميليشيات الحوثية سقطت، فجر الأحد، على منزل فى حى الربصة، مديرية الحوك بمدينة الحديدة، غربى اليمن، وذلك استمرارًا لانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق المدنيين.

وبحسب وسائل إعلام يمنية فأن القتلى هم: صابر أمين عبدالله فتيني، محمد صابر أمين فتيني، نسمة صابر أمين فتيني، وليد سمير يماني، هيثم محمد عنبر، والجرحى بإصابات لم يعرف حتى الآن درجتها: نغم صابر أمين فتيني، بسمة محمد يوسف، فارس صابر.