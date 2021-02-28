لبنان يسجل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 375 ألفا و33 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4692 حالة، في حين يتواجد 912 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 277 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 17052 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.