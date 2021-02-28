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كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت عن جريمة إلكترونية من البيت؟

الأحد، 28 فبراير 2021 03:00 ص
كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت عن جريمة إلكترونية من البيت؟ حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، لاسيما جرائم الابتزاز والنصب التى تقع عليهم عبر الانترنت.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

 


بلاغات الانترنت

مباحث الانترنت

حملات امنية

الشرطة

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