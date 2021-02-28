كوريا الجنوبية تسعى لتحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر

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أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية دليلا توجيهيا جديدا لمراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث طلبت من أعضاء الطاقم الطبي زيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح إلى الحد الأقصى باستخدام أحدث المحاقن. وتسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أنه بعد يوم واحد من بدء برنامج التطعيم الوطني في كوريا الجنوبية، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن النموذج الخاص من المحاقن المنتجة محليا يمهد الطريق لزيادة عدد متلقي اللقاح بمقدار شخص أو شخصين لكل زجاجة لقاح، حيث تم تحقيق هذا الإنجاز الكبير عن طريق محاقن "LDS" الخاصة، المصممة لتقليل كمية اللقاح المفقودة عن طريق تقليل المسافة بين الإبرة والمكبس.

وأضافت أنه سابقا كان يقدر أن زجاجة لقاح "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 10 أشخاص، وأن زجاجة لقاح "فايزر" تكفي لتطعيم 6 أشخاص. وقال مسؤول بالوكالة إن التقدير السابق كان يعتمد على المحاقن العادية، وبالتالي يمكن زيادة عدد المستفيدين عن طريق استخدام محاقن "LDS" الخاصة، حيث يمكن استخراج ما يصل إلى 12 جرعة من زجاجة لقاح "أسترازينيكا"، و7 جرعات من زجاجة لقاح "فايزر".

ومع ذلك فقد أكدت السلطات أن العدد الفعلي للجرعات المستخرجة الزائدة قد يختلف اعتمادا على مهارات أفراد الطاقم الطبي، في وقت أمنت كوريا الجنوبية لقاحات تكفي لتطعيم 79 مليون شخص، وهو رقم أعلى بكثير من عدد سكان البلاد البالغ 52 مليون نسمة.. مشيرة الى أنه من بين تلك اللقاحات، بلغ عدد لقاحات "أسترازينيكا" التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية 10 ملايين جرعة، بينما بلغ عدد لقاحات "فايزر" 13 مليونا.