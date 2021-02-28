اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوت ديفوار تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا غدا

الأحد، 28 فبراير 2021 05:13 م
كوت ديفوار تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا غدا لقاح كورونا
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن غدا الإثنين، تبدأ كوت ديفوار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر لافتا الى أن فريق الأمم المتحدة تخصيص أكثر من 12 مليون دولار لدعم كوت ديفوار لمواجهة الآثار المتعددة للوباء.

ولفت دوجاريك، إلى أن كوت ديفوار، أصبحت ثاني دولة في إفريقيا تتلقى لقاح كوفاكس، بعد غانا، مشيرا إلى أن البلاد تلقت أكثر من نصف مليون جرعة لقاح كوفيد-19، والتي نقلتها اليونيسف في جميع أنحاء العالم. كما رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة ، فيليب بوينسو ، بجهود جميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الجهد العالمي الهائل من خلال التخطيط الدقيق حول الخدمات اللوجستية والاستعداد والتوزيع.

ووفقا لحكومة كوت ديفوار، أن حملة التطعيم تستهدف 5 ملايين شخص من أبناء كوت ديفوار أي ما يوازي 20% من تعداد سكان البلاد.

 


الأمم المتحدة

كوت ديفوار

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: ميانمار تحتاج 267.5 مليون دولار لمساعدة مليون شخص فى مناطق النزاع

الأحد، 28 فبراير 2021 04:26 م

الولايات المتحدة الأمريكية تترأس مجلس الأمن خلال مارس

الأحد، 28 فبراير 2021 11:34 ص

الأمم المتحدة تهنئ وزارة الصحة على تدشين التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 10:06 ص

10 حقائق عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم قبل مؤتمر الأمم المتحدة لدعم اليمن

الأحد، 28 فبراير 2021 10:00 ص

أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجمات على مسؤولي الانتخابات بالنيجر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة