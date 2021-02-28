كوت ديفوار تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا غدا

كتبت - هند المغربي

أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن غدا الإثنين، تبدأ كوت ديفوار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر لافتا الى أن فريق الأمم المتحدة تخصيص أكثر من 12 مليون دولار لدعم كوت ديفوار لمواجهة الآثار المتعددة للوباء.

ولفت دوجاريك، إلى أن كوت ديفوار، أصبحت ثاني دولة في إفريقيا تتلقى لقاح كوفاكس، بعد غانا، مشيرا إلى أن البلاد تلقت أكثر من نصف مليون جرعة لقاح كوفيد-19، والتي نقلتها اليونيسف في جميع أنحاء العالم. كما رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة ، فيليب بوينسو ، بجهود جميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الجهد العالمي الهائل من خلال التخطيط الدقيق حول الخدمات اللوجستية والاستعداد والتوزيع.

ووفقا لحكومة كوت ديفوار، أن حملة التطعيم تستهدف 5 ملايين شخص من أبناء كوت ديفوار أي ما يوازي 20% من تعداد سكان البلاد.