قوات أمريكية تنقل عناصر لـ"داعش" باتجاه دير الزور

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الأمريكي نقلت 10 عناصر من إرهابيي تنظيم (داعش) عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها "تكشف مجدداً سعي الاحتلال إلى الاستثمار بتنظيم (داعش) الإرهابي واستخدامه لخدمة مشاريعه".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن 10 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي جرى نقلهم عبر حوامتين تابعتين للقوات الأمريكي من قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واتجهتا إلى بادية دير الزور.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين العشرة كانت قد نقلتهم القوات الأمريكية بوقت سابق من سجن الثانوية الصناعية في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.

وشهد سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة الذي يضم آلاف الإرهابيين من تنظيم (داعش) معظمهم من جنسيات أجنبية زيارة لمسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الماضية.. كما شهد عمليات هروب مفتعلة ومخطط لها لعدد من الإرهابيين وحالات عصيان وتمرد داخل السجن تمت السيطرة عليها جميعها.