اليوم السابع
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قصة نجار متهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في بولاق الدكرور

الأحد، 28 فبراير 2021 08:28 ص
قصة نجار متهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في بولاق الدكرور مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس نجار متهم بقتل مسنة؛ لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور؛ 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور، وسدد المتهم عدة طعنات للمجني عليها مستغلا إقامتها بمفردها.

وكان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ؤ بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها. انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجارا وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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