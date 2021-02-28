اليوم السابع
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فلسطين تسجل 1911 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

الأحد، 28 فبراير 2021 01:39 م
فلسطين تسجل 1911 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 88‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وقررت الحكومة أمس السبت إغلاق المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية لمدة 12 يوما في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 208935، تعافى منهم 189137 وتوفي 2259.

 


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