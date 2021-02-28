اليوم السابع
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غلق 46 ألفا و469 محلا ومقهى لمخالفتها المواعيد الجديدة للفتح والغلق

الأحد، 28 فبراير 2021 01:49 م
غلق 46 ألفا و469 محلا ومقهى لمخالفتها المواعيد الجديدة للفتح والغلق غلق المحال التجارية المخالفة
كتب ــ على عبد الرحمن

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كشف تقرير حديث حول عدد مخالفات المحال العامة للمواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال والذى تم تطبيقه منذ 1 ديسمبر الماضى، عن ارتفاع عدد المحال المخالفة والتى تم غلقها لمخالفة هذه المواعيد إلى 46985 محلا.
 
وأوضح التقرير، أنه تم غلق 17550 محلا، و12 ألفا و559 مقهى، و3111 سوقًا، و766 مطعما، و 5802 ورشة، و7197 أماكن ذات أنشطة أخرى تتمثل فى "مراكز تعليمية وقاعات أفراح".
 
وأوضح "اليوم السابع" فى وقت سابق المواعيد المحددة لغلق وفتح المحال العامة وفقا لطبيعة عملها:
 
1- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميا من 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء.
 
2- زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة 12 منتصف الليل صيفا و11 مساء شتاء.
 
3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بالمولات التجارية وخارجها يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 1 صباحاً صيفاً والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
4- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحاً.
 
5- استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا شتاء .
 
6- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من 8 صباحاً وتغلق 7 مساءً صيفاً و5 مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
 
7 - يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية.
 
8- تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
9- استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من تحديد المواعيد مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
 
10- تحديد شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
 

مواعيد فتح وغلق المحال

مواعيد غلق المحال العامة والكافيهات

غلق مقاهى

غلق دروس خصوصة

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