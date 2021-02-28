اليوم السابع
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غدا الاجتماع الأول لـ 5 لجان بالمجمع المقدس بعد عام من التوقف

الأحد، 28 فبراير 2021 05:00 ص
غدا الاجتماع الأول لـ 5 لجان بالمجمع المقدس بعد عام من التوقف البابا تواضروس وأعضاء بالمجمع المقدس
كتب ــ مايكل فارس

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تبدأ جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، غدا الاثنين، لتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 12 لجنة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

وتعقد 5 لجان أولي اجتماعاتها غدا الاثنين، وهي  لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة الأسرة ولجنة العلاقات العامة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس.

كما تجتمع 5 لجان أخرى يوم الثلاثاء 2 مارس وهى لجنة الإيمان والتعليم، ولجنة العلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات ، ولجنة الرهبة والأديرة، ولجنة شئون الإيبارشيات ، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويوم الأربعاء 3 مارس تعقد لجنتين اجتماعاتهما وهما لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ثم اجتماع مع البابا تواضروس بالمقر البابوى، ويوم الخميس 4 مارس تعقد الجلسة العام للمجمع المقدس  برئاسة البابا تواضروس بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، والتي‏ ‏تعلن‏ ‏فيها‏ ‏القرارات‏ ‏والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، والتي من أهمها " خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا" ".

وتأتي القرارات النهائية للمجمع المقدس بعد انتهاء اجتماعات اللجان حيث تقدم توصياتها إلى سكرتارية المجمع المقدس التي تقوم بعدها بترتيب جدول أعمالها و فحصها وعرضها على الجلسة العامة واختيار ما سيتم مناقشته أو ما يمكن تأجيله.

 

 


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