اليوم السابع
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عادل الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 06:53 م
عادل الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل فى مينائى شرق وغرب بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية واللواء محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات وقيادات الجمارك والهيئة الاقتصادية وأمن المحور.

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جانب من الاجتماع

 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أهمية التحلى باليقظة التامة والاستعداد المستمر لتأمين العمل فى الموانئ فى ظل الظروف العالمية على إثر تداعيات أزمة كورونا مع استمرار المتابعة اليومية لكافة العاملين بالموانئ للحفاظ على كفاءة الأداء التى حققت انتظام سير العمل ومتابعة تداول الحاويات مع الالتزام بتحقيق التعاون والتكامل بين ميناء شرق وغرب لما فيه صالح الاقتصاد القومى.


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