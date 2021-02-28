طيران الجيش العراقى يدمر عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات فى ديالى

دمر طيران الجيش العراقي اليوم الأحد عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين في محافظة ديالي.
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن طيران الجيش نفذ ضربات جوية ضمن قيادة عمليات ديالي ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن تدمير عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين في منطقة الإصلاح.
وكانت القوات الأمنية العراقية قد نفذت، في وقت سابق من اليوم، عمليات نوعية لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالي، حيث دمر طيران الجيش العراقي 4 مضافات لتنظيم داعش في بساتين زور شيخ بابا بالمحافظة.
طيران الجيش العراقى يدمر عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات فى ديالىالأحد، 28 فبراير 2021 09:10 م
الجيش العراقى - أرشيفية
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دمر طيران الجيش العراقي اليوم الأحد عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين في محافظة ديالي.
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