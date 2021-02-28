طقس الخليج: أمطار بالسعودية.. ومعتدل نسبيا فى البحرين

وكالات الأنباء

يسود طقس غير مستقر على منطقة الخليج العربى، اليوم الأحد، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق بالسعودية. بينما يكون معتدلا فى مملكة البحرين.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ،الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة من اليوم، رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والجزر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط الى خفيف ظهراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى مملكة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم في سيكون معتدلاً مع بعض السحب ويكون بارداً نسبياً هذه الليلة.

الرياح شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احياناً ثم تتحول الى شرقية عند المساء .

درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.