ضبط 3.5 طن لحوم وبسطرمة بمصنع بدون ترخيص بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة موسعة أسفرت عن ضبط مصنع بسطرمة به 3.5 طن مقطعات لحوم وبسطرمة، بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات عن وجود مصنع بسطرمة به 3.5 طن مقطعات لحوم وبسطرمة يشتبه في عدم صلاحيتها.

جرى شن حملة موسعة أسفرت عن مداهمة المصنع، وعثر به 3.5 طن مقطعات لحوم وبسطرمة بدون مستندات، ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع المنتجات الغذائية والسجائر بحوزته 1150 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وحجبها عن البيع والتداول لإعادة طرحها بأعلى من سعرها المتداول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.