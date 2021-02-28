ضبط 1875 طلقة نارية متنوعة وتنفيذ 1285 حكما قضائيا بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط 4 بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام و "11" طلقات من ذات العيار و10 بندقية خرطوش عيار 12 و3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار و2 طبنجة حلوان عيار 9 مم و "4" طلقات من ذات العيار و"1875" طلقة عيار 7.62×39 و12 فرد روسي محلي الصنع و20 قطعة سلاح أبيض بإجمالى 1890 طلقة متنوعة و50 قطعة سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة "منطقة وسط الصعيد" بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا من ضبط كمية من مادة الشابو المخدر تزن حوالى 250 جرام بمنزل المأذون بتفتيشه المدعو عبد الحميد ح ع م 29 سنة سائق ومقيم بناحية دائرة مركز البلينا و"5" لفافات لمادة الشابو المخدر تزن حوالى 9 جرام ومبلغ 540 جنيهاً حيازة المتهم مساعد ج ج 21 عامل - ومقيم مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار و"5" قطع من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 30 جرام ومبلغ 450 جنيهاً حيازة المتهم علاء ع ب ج 30 سنة عامل ومقيم بندر طهطا وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " 96 " قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى " 300 " جرام ومبلغ 5830 جنيهاً، وسلاح أبيض " مطواة " وميزان حساس و"3" هاتف محمول ودراجة بخارية " بدون لوحات معدنية "حيازة كل من المتهم إسلام م ا 20 سنة عامل والسابق اتهامه فـي " 5" قضايا مخدرات و سرقة وسلاح أبيض والمتهم كامل ا ث ع " 28 سنة عامل والسابق اتهامه فـي " 3" قضايا مخدرات - سلاح ناري والمتهم محمد ا ع ا 28 سنة عامل ويقيمون بناحية دائرة المركز وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالى 2 جرام حيازة المتهم إدريس ع ط م 29 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص "4 " شقة مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1285 " حكما وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 409 مخالفة مرورية.