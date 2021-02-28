ضبط مخبز بلدى لتجميع 139 بطاقة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة حفاظا على حقوق المواطنين فى أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة وتحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخبز بلدى جمع 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب الجديدة بغرض التربح والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لأصحاب هذه البطاقات من المواطنين المستحقين للدعم.

وتم التحفظ على البطاقات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وعلى جانب آخر، أصدرت مديرية التموين بالإسكندرية، متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، عدد 303 تصاريح مشاركة للمحلات المشتركة بالأوكازيون وتم تحرير عدد 35 محضرا لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح مشاركة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثالث بين المحافظات فى أعداد المحلات المشاركة بعد محافظتى القاهرة والجيزة.