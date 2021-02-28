ضبط عاطلين أثناء بيعهما المواد المخدرة على عملائهما فى السلام والأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة على عملائهم بمنطقة الأميرية والسلام، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بمنطقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس).

كما تمكن رجال المباحث، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون مستقلاً دراجة نارية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار و المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.