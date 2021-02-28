ضبط سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص في منطقة المرج ، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط صاحب مخزن لتجميع السجائر ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كمية من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من عبوات "السجائر – معسل "ماركات مختلقة) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .