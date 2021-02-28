ضبط تشكيل عصابي بسوهاج بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش متخذًين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 3 عاطلين يقيمون بدائرة المركز بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم بقصد لإتجار في المواد المخدرة.

بعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتشكيل فريق بحث لضبط عناصر التشكيل.

تم تشكيل فريق بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج وتبين من خلال التحريات قيام إسلام م ا 20سنة عامل والسابق اتهامه فـي " 5" قضايا مخدرات وسرقة وسلاح أبيض أخرهم قضية أتجار مخدرات و كامل ا ث ع " وشهرته كامل ح" 28 سنة عامل والسابق اتهامه فـي " 3" قضايا مخدرات وسلاح ناري أخرهم قضية أتجار مخدرات ومحمد ا ع ا 28 سنة عامل ويقيمون بناحية دائرة المركز بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم [" 96 " قطعة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 300 جرام بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام " 5" طلقات من ذات العيار فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار" 3" هاتف محمول مبلغ 5830 جنيهاً ميزان حساس سلاح أبيض ودراجة بخارية " دون لوحات معدنية جاري فحصها وبمواجهة المتهمين أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.