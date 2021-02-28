اليوم السابع
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ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص لتحرشهم بزوجته فى الإسكندرية

الأحد، 28 فبراير 2021 12:47 ص
ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص لتحرشهم بزوجته فى الإسكندرية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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أفاد مصدر أنه بالنسبة لما تم بثه عبر أحد البرامج التليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع مصور زعمت خلاله قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية بشارع العجمى بمحافظة الإسكندرية بسبب تعرض زوجته للمعاكسة اللفظية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية بوقوع مشاجرة بين 3 أشخاص على إثر التحرش بزوجة أحدهم.. حيث تبين أن الزوج (مالك مقهى "له معلومات جنائية") قام بإطلاق أعيرة نارية أصابت الثلاثة الأخرين.. وتم ضبط المذكور والسلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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