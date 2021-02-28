صحيفة: أزمة جديدة بين فنزويلا وإسبانيا بسبب الهجرة.. ومادورو يهدد بمراجعة العلاقات

فاطمة شوقى

أثارت زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية أرنشا جونزاليس لايا، إلى مدينة كوكوتا الكولومبية التى تعانى من تكدس المهاجرين الفنزويليين، أزمة بين فنزويلا وإسبانيا، وهدد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إسبانيا، بوضع العلاقة الثنائية بأكملها قيد المراجعة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن مادورو قال: "سنقوم بمراجعة شاملة للعلاقة الكاملة مع إسبانيا، على جميع المستويات،مضيفا "لقد حذرنا حكومة إسبانيا في الوقت المناسب، وحذر وزير خارجيتنا خورخي أريازا حكومة إسبانيا في الوقت المناسب ، سنرد بقوة على أي عدوان يأتي، سواء كان ذلك بالكلام، أو في الواقع ، أو التحلي بالدبلوماسية، سواء كان ذلك السياسة ".

يأتي هذا القرار من مادورو، فى إطار زيارة جونزاليس لايا إلى كوكوتا، الميناء الرئيسى لدخول عشرات الآلاف من الفنزويليين، الذين يغادرون بلادهم إلى كولومبيا.

وفقًا للبيانات الرسمية، هناك ما لا يقل عن 1.748000 فنزويلي في كولومبيا، مما يجعل هذه الأمة الوجهة الرئيسية لأكثر من خمسة ملايين شخص غادروا البلد النفطي هربًا من الأزمة الاشتراكية، واستقر بعض هؤلاء المهاجرين في كوكوتا، وهي مدينة تقع على حدود ولاية تاتشيرا بغرب فنزويلا.

في تلك المدينة، زارت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية ونظيرتها الكولومبية ، كلوديا بلوم ، مستشفى ومأوى لليونيسيف يعتني بالمهاجرين الفنزويليين.

بعد هذه الأنشطة، أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، من معبر كوكوتا البري الذي يربط بين كولومبيا وفنزويلا، أنها كانت في المدينة لمحاولة "إعطاء إجابة" للمهاجرين الفنزويليين.

وقالت لايا بعد أن اعتبر أن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس، إيزابيل بريلهانت، لا يساعد في عمل الحوار لحل الأزمة السياسية الفنزويلية: "لست هنا لانتقاد فنزويلا ولست هنا لتعليم فنزويلا دروسًا"، مضيفة "أنا هنا لمحاولة مع المجتمع الدولي تقديم إجابة للمواطنين الفنزويليين الذين قرروا مغادرة بلادهم والمجيء إلى كولومبيا بحثًا عن حياة أفضل".

لكن مادورو اعتبر زيارة جونزاليس لايا إلى كوكوتا بمثابة هجوم وطلب منه مغادرة أمريكا اللاتينية، وقال "ما الذي يفعله وزير خارجية إسبانيا على الحدود الكولومبية مع فنزويلا بدلاً من الذهاب إلى البحر الأبيض المتوسط ​البحر للبحث عن اللاجئين والأشخاص الفارين من إفريقيا؟ لماذا يتدخل وزير خارجية إسبانيا في شؤون فنزويلا؟ تساءل لماذا يذهب مباشرة إلى كوكوتا للتحدث ضد فنزويلا؟

وسلم نظام مادورو مذكرات احتجاج إلى رئيس البعثة الإسبانية في فنزويلا، خوان فرنانديز تريجو، وكذلك إلى دبلوماسيين من فرنسا وهولندا وألمانيا.