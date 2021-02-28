اليوم السابع
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صحة كفرالشيخ: 63.8% نسبة تطعيم الأطفال فى اليوم الأول للحملة

الأحد، 28 فبراير 2021 10:22 م
صحة كفرالشيخ: 63.8% نسبة تطعيم الأطفال فى اليوم الأول للحملة حملة التطعيم
كفر الشيخ محمد سليمان

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عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعا بعد انتهاء اليوم الأول للحملة، لمناقشة ما دار خلال اليوم، وتذليل أى صعوبات ومعوقات.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أنه قد بدأت فرق العمل نشاطها سواء فرق ثابتة بالواحدات أو فرق متحركة من شقة لشقة،و بلغ المستهدف 543782طفلا من عمر يوم لعمر خمس سنوات. وبلغت نسبة التغطية 63,8%من المستهدف.

 وأضافت "سلام": وتصدرت إدارة سيدى سالم المركز الأول بنسبة 72.8%، تلاها إدارة مطوبس 65.7%، واحتلت إدارة بيلا المركز الثالث بنسبة .65.4%، والمركز الرابع إدارة الحامول 65.2%.


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