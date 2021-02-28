اليوم السابع
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صحة قنا تنعى وفاة طبيب أصيب بكورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 12:37 م
صحة قنا تنعى وفاة طبيب أصيب بكورونا كامل لبيب كندس
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الأحد، عن وفاة طبيب استشارى أنف وأذن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية أثناء العمل، ونعت مديرية الصحة بقنا، وفاة كامل لبيب كندس، استشارى الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى فرشوط المركزى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالعزاء لأسرة الطبيب كامل لبيب، وتابعت الصفحة الرسمية للمديرية فى بيان لها قائلة "رحم الله شهيد الجيش الأبيض".

يذكر أن محافظة قنا شهدت وفاة عدد من الأطباء شهداء الجيش الأبيض منذ بداية حائجة كورونا وقدر عددهم بخمس أطباء بالإضافة إلى التمريض.

 

 


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