"صحة قنا" تنظم قافلة طبية للكشف المجاني بقرية البحري قمولا بنقادة

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستنفذ قافلة طبية بالبحري قمولا بنقادة، الأحد والاثنين للكشف والعلاج المجاني علي المواطنين.
وأوضح تاوضروس، أن القافلة ستقدم تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال النساء، وتنظيم الأسرة، الجلدية، مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.
وأهاب وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين التوجه إلي القافلة للكشف والاطمئنان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد.
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