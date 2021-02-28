"صحة قنا" تنظم قافلة طبية للكشف المجاني بقرية البحري قمولا بنقادة

وأوضح تاوضروس، أن القافلة ستقدم تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال النساء، وتنظيم الأسرة، الجلدية، مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين التوجه إلي القافلة للكشف والاطمئنان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد.