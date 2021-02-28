صحة جنوب سيناء : قافلة طبية مجانية إلى وادى الجوفة بأبورديس الثلاثاء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادى الجوفة بأبورديس خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 2، 3 مارس المقبل تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن القافلة الطبية تضم توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى الجوفة والمناطق المجاورة بأبورديس، فى عدة تخصصات طبية تضم الباطنه وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه وتحت إشراف والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا .