صاحب مشهد سى السيد فى فوازير رمضان.. جمال القصير: كان نفسى أكمل فى التمثيل

المنيا -حسن عبد الغفار

مشهد واحد فقط هو كل أعماله فى الفن، كان عمره فيه 25 سنة، عندما ظهر فى فوازير رمضان بالقناة المحلية لمحافظة المنيا مع الفنان حسين ابو حجاج ، والذى ظهر فيه فى دور سى السيد.

قال جمال صابر، وشهرته جمال القصير الذى يبلغ من العمر 47 عاما، عشقت الفن منذ الصغر، وحاولت الوصول إلى الفنانين والمنتجين لكن لم أستطع، وفى أحد الأيام فوجئت بعمى حسين ابوحجاج يطلبنى معه فى فوازير رمضان، وقتها لم أتمالك نفسى من الفرحة، وقلت إنها البداية، وعندما سألته على الدور الذى اقوم به ، قال لى إنى هقوم بدور سى السيد وبالفعل أديت الدور على أكمل وجه لكن لم يحالفن الحظ بعدها فى أداء أدوار أخرى .

ولفت إلى أن الفنان حسين ابوحجاج يمتلك موهبه عظيمه لكن الفن حظوظ.

وأشار جمال أننى عندما تزوجت ظن البعض أننى لن أتزوج نظرا لأننى قصير، لكن الحمد لله تزوجت من سيدة طيبه ومن أسرة طيبه ورغم أنها طويله جدا بالنسبة لي، إلا أنها وافقت على الزواج، والحمد الله الآن أنجبت طفلين أحدهما قزم مثلى أما الثاني طبيعي.

وأضاف أجد معاناة كبيرة فى التعامل مع الأشخاص، رغم أننى اعيش بينهم عمرى كله، وأشار إلى أن همساتهم إلى صعبه جدا، والأمر لا يتعلق بى وحدى لكن بنجلى الصغير على الذى يبلغ من العمر 11 سنه فهو يعانى أيضا من تنمر زملائه بالمدرسة.

وقالت زوجته أننا نعانى كثيرا من نظرات الناس عندما تسير معا فى الشارع ولكن تزوجت جمال ورغم رفضى له فى البداية بسبب قصر قامته إلا أن والدى اقنعنى بالزواج منه، وعندما تزوجته وجدته انسان طيب جدا والأشخاص لا يعرفون بالمظهر.

واضافت أن نجلى يعانى كثيرا من كلمة القصير هذه، خاصة أنه يحب أن يعيش حياة طبيعية .