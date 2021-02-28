شرطة مرافق الأقصر تحرر 114 محضرا فى حملات بشوارع المدينة والمقاهى

الأقصر - أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر واللواء أشرف الأمير مساعد مدير الأمن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة، التليفزيون، الطيب، موقف أرمنت.

وأسفرت الحملة عن تحرير 114 محضرا تضمنت 23 محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 12 محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة و11 محضرا لباعة جائلين، و57 إزالات إدارية.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.