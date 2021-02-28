شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة و1226 قضية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1226) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (3,5 طن "مقطعات لحوم - بسطرمة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لصناعة البسطرمة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫25طن "كبدة مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لزيوت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (21150 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – "38 لفة رباط كمامة تحت التجهيز – 1 رول أقمشة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته (1٫5 طن "سكر تموينى" – 300 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى).

ونجحت الجهود في ضبط (35٫4 طن أسمدة زراعية "سلفات النشادر – يوريا – فوسفات – مونو أثلين جلايكون"بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للتنمية الزراعية) بمحافظة المنوفية، وضبط (9٫5 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول .. أسفرت عن ضبط عدد (120) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (48291) عبوة سجائر أبرزها ضبط (12110 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات "مجهولة المصدر") .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة .. قام المذكور بتجمعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط (1150 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الشرقية .. قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط (1150 عبوة سجائر مختلفة الأنواع قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول) .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القليوبية .. قام المذكور بجمعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر.