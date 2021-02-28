اليوم السابع
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شباب شمال سيناء يواصلون حملات تنظيف المقابر بالعريش.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 01:00 ص
شباب شمال سيناء يواصلون حملات تنظيف المقابر بالعريش.. صور التخلص من الاشجار القديمة والاعشاب
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصل مجموعة من الشباب المتطوعين فى مدينة العريش بشمال سيناء، حملتهم الخيرية لتنظيف مقابر منطقة حى ابوصقل على ساحل مدينة العريش.

وقال خليل الليثى منسق المبادرة التى حملت اسم "ابدأ بنفسك" إن مبادرتهم استكمالا لمجهودات شبابية تطوعية وتقوم على تخصيص يوم فى الأسبوع لعدد ما يقرب من 30 شابا يقومون بتنظيف المقابر أسبوعيا.

أضاف أن "مقابر ابو صقل" وخلال السنوات الأخيرة تراكمت بداخلها وممراتها أعشاب الصبارة ونمت بشكل ملحوظ أصبح يعيق حركة المارة ويشغل مساحات مخصصة لدفن الموتى، فضلا عن تراكم القمامة والاعشاب اليابسة.

وأوضح أنهم يقومون بتنظيف كل هذه المعوقات وتجميعها ونقلها خارج المقبرة ويساعدهم متطوعين كبار سن وسائقين سيارات نقل لحمل المخلفات لمكان آمن بعيدا عن المقبرة.

وأشار الليثى إلى أن سيواصلون حملتهم لحين التخلص من كل المعوقات من الصبار وغيرها ومن ثم ينطلقون فى حملة تشجير وتجميل للمكان، واستطرد ان حملة التنظيف هذه دفعت كثير من الأهالى لمساعدتهم ، وسهلت على القادمين للمقبرة من الزوار التنقل بين شواهد القبور لزيارة موتاهم والترحم عليهم .

واكد منسق الحملة ان جميع الشباب يعملون متطوعين وبجهود ذاتية ولا يتقاضون اى مقابل على هذا الدور وهم من ابناء حى ابوصقل الذى تقع فيه المقبرة وشباب اخرين يحضرون متطوعين من عددا من أحياء المدينة المجاورة .

التخلص من الاشجار القديمة والاعشاب
التخلص من الاشجار القديمة والاعشاب

 

تنظيف المقابر
تنظيف المقابر

 

شباب ينظفون المقابر
شباب ينظفون المقابر

 


شمال سيناء

العريش

ابوصقل

مبادرة خيرية

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